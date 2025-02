QUATRO MESES DETIDO

Brasileiro deportado beija chão de aeroporto ao chegar em Minas Gerais: 'Muito sofrimento'

Corretor de imóveis estava em voo com repatriados que chegou a Belo Horizonte na noite de sexta-feira (7)

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 17:18

César Diego Justino beijou o chão ao chegar no Brasil Crédito: Reprodução de vídeo/TV Globo

A chegada do segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos foi marcada por uma cena protagonizada por César Diego Justino. O corretor de imóveis, que é natural do estado de Goiás, beijou o chão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte como forma de demonstrar o alívio e a gratidão pelo retorno ao Brasil.>

O homem chegou aos Estados Unidos no dia 1º de outubro do ano passado, com o objetivo de trabalhar e dar uma vida melhor para a família. Mas se entregou logo após a chegada.>

"Lá está muito difícil. Eu não aconselho ninguém a fazer isso [migrar ilegalmente]. Está muito sofrido. Quatro meses detido e não aconselho ninguém a fazer isso. Lá está com muito problema, deportando todos. [...] Eu cheguei lá e me entreguei às autoridades pra fazer o praxe, tudo certinho, mas não deu certo", disse, em entrevista ao g1.>

Ao todo, 111 deportados deixaram os EUA na sexta-feira (7) rumo ao Brasil. Depois de pararem em Fortaleza, 96 embarcaram, um pouco antes das 19h, para a capital mineira em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). Eles chegaram por volta das 21h40 desta sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana. Esse foi o segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos neste novo mandato de Donald Trump.>

César Diego Justino comentou sobre as condições de viagem entre Alexandria, no estado da Louisiana, e Fortaleza, no Ceará. "Todos algemados, mais de 24 horas algemados, cara, muito sofrimento. Sem comida, sem água. Muita tristeza", comentou.>