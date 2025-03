TRÁFICO INTERNACIONAL

Brasileiro é preso em Portugal acusado de liderar mergulhadores do PCC na Europa

Grupo tira média de 100 quilos de cocaína por navio em esquema bilionário

Carol Neves

Publicado em 12 de março de 2025 às 08:54

Gabriel Martinez Souza, o Fant Crédito: Divulgação

Gabriel Martinez Souza, conhecido como Fant, de 38 anos, foi preso nesta terça-feira (11) em Montijo, região metropolitana de Lisboa, Portugal. Ele era o coordenador de uma equipe de mergulhadores especializados em retirar cargas de cocaína escondidas nos cascos e caixas de leme de navios que partiam do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, com destino à Europa. A operação, batizada de Emergentes, foi realizada pela Polícia Judiciária portuguesa em conjunto com a Polícia Federal (PF) brasileira. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.>

Fant, que residia legalmente em Portugal, era ligado a Paulo Afonso Pereira Alves, o BH, líder da Sintonia Geral da Rua na Espanha, preso desde dezembro de 2021. Durante a ação, foram apreendidos na casa de Fant um fuzil AR-15, duas pistolas, equipamentos de mergulho, 30 mil euros (cerca de R$ 190 mil), barcos e motos subaquáticas. Esses equipamentos eram usados pelos mergulhadores para retirar, em média, 100 quilos de cocaína por navio, com um valor estimado em R$ 10 milhões por carga na Europa. >

No Brasil, a operação resultou na prisão de outros seis integrantes do esquema, sendo quatro homens e duas mulheres, todos em Guarujá, litoral de São Paulo. Eles ocupavam cargos anteriormente comandados por BH, que foi preso em 2021 durante a Operação Solis, do Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP). >

Esquema bilionário>

O tráfico de cocaína para a Europa rende ao PCC cerca de R$ 10 bilhões por ano, apenas com as cargas enviadas pelo Porto de Santos. Em 2023, a PF apreendeu seis toneladas da droga, e, em 2024, até o momento, já foram confiscadas 1,5 tonelada. >