DENÚNCIA

Cachorro morre após falha no transporte aéreo da Gol em Guarulhos

Um cachorro de 5 anos morreu durante o transporte aéreo da companhia Gol na segunda (22), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A família denuncia que o Golden Retriever, chamada de Joca, não recebeu os devidos cuidados, já a companhia aérea afirma que acompanhou o pet e prestou todos os serviços necessários. As informações são do g1 São Paulo.

A família diz que a empresa foi negligente e não cuidou direito de Joca. "Nem estabilizaram o cachorro, nem levaram para um lugar refrigerado, nem andaram um pouquinho com ele para ver como ele estava e mandaram de volta. Quando chegou aqui em Guarulhos, eles demoraram de 30 a 40 minutos e meu filho perguntando o que aconteceu, cadê meu cachorro?”, reclamou Marcia Martins, mãe de João, tutor do Joca.

Em nota, a Gol afirmou que o cachorro recebeu cuidados da equipe na capital cearense e a morte aconteceu depois do pouso do voo em Guarulhos. “Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação”, disse a nota.