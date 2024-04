DICAS

Café mancha os dentes? Dentista responde

A data 14 de abril é marcada como o Dia Mundial do Café, bebida que faz parte da rotina dos brasileiros e está presente em diversas ocasiões.

Mas você provavelmente já ouviu falar que o café mancha os dentes. Mas será se esta crença é verdade ou mito? O POVO entrevistou o cirurgião-dentista Davi Cunha, que tirou todas as dúvidas sobre o tema e deu várias dicas. Confira.

Segundo Cunha, o café contém compostos chamados taninos, que são responsáveis pela cor escura da bebida. Esses compostos podem aderir ao esmalte dos dentes, causando manchas superficiais. Estudos têm mostrado que o consumo frequente de café pode levar ao escurecimento dos dentes ao longo do tempo.

Além disso, a temperatura alta da bebida pode fazer com que o esmalte dos dentes se expanda ligeiramente, o que pode facilitar a penetração dos pigmentos na superfície do dente (bebidas quentes em geral podem causar uma leve desidratação do esmalte dental, tornando-o mais suscetível à aderência de manchas).