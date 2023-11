Caixa troca primeiro membro da cúpula após indicado pelo Centrão assumir o banco

A Caixa Econômica Federal informou que Júlio Volpp foi destituído do cargo de vice-presidente de Rede de Varejo. Trata-se da primeira saída de um membro da cúpula do banco público na gestão de Carlos Antônio Vieira, que assumiu a presidência da Caixa no início deste mês, após a demissão de Rita Serrano - que perdeu o cargo em um movimento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ceder mais poder ao Centrão em troca de apoio parlamentar.