Calor de 60 °C: Mulher encontra ratos gigantes se refrescando na piscina dos filhos

Uma mãe do Rio de Janeiro (RJ) viralizou no TikTok após publicar um vídeo de uma invasão de ratos na piscina de sua casa: “Olha o que apareceu na piscina dos meus filhos”. Em pouco mais de um dia, a postagem soma mais de 620 mil visualizações e 30 mil likes.



Ao todo, três ratos estavam na água. “60 ºC no Rio de Janeiro e olha o que apareceu na piscina dos meus filhos”, brinca Juliane Leite, a autora das imagens, sobre a sensação térmica na capital fluminense.