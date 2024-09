RISCO

Caminhão com 6 mil dinamites pega fogo em rodovia de São Paulo

Incêndio teve início na cabine do caminhão e ocorreram algumas explosões

Um caminhão que transportava 6 mil dinamites pegou fogo na tarde deste domingo, 8, no km 193 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da saída para Corumbataí (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início na cabine do caminhão e ocorreram algumas explosões, mas as equipes chegaram ao local a tempo de evitar a detonação da carga.