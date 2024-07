IMAGEM IMPRESSIONANTE

Caminhão-tanque explode e deixa equipe de reportagem do SBT ferida; veja vídeo

Um caminhão-tanque carregado com gás explodiu na rodovia BR-010, no Pará, e deixou seis pessoas feridas. Entre os feridos uma equipe de reportagem do SBT, que estava no local para apurar o caminhão que estava em chamas.