DONAS DE CIRCO

Candidata a vereadora e irmã são sequestradas, torturadas e mortas no MT

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Rayane Alves Porto, de 28 anos, e Rithiele Alves Porto, de 25 anos.

Elas eram proprietárias de um circo. Rayane era candidata a vereadora no município.

'É com imensa tristeza e profundo pesar que comunicamos o falecimento de nossa querida amiga e candidata a vereadora Rayane, e sua irmã Ritiely. Essa perda trágica deixa uma dor incalculável em todos nós', diz trecho da nota.

Ele contou que foi sequestrado com outras três pessoas e arrastado até uma casa onde foi mantido em cativeiro com as outras vítimas.