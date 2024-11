LUTO NA MÚSICA

Cantor Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

Artista sofreu uma queda em casa na madrugada desta segunda-feira (4)

Amanda Palma

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 09:40

Agnaldo Rayol Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (4). Segundo informações da assessoria do artista, ele sofreu uma queda no imóvel.

Ele foi socorrido para o Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, na capital paulista. Em nota, a assessoria destacou o legado do artista. "Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve".

O cantor iniciou a carreira artística ainda criança, no programa Papel Carbono, de Renato Murce, na Rádio Nacional, segundo informações da EBC.

Agnaldo nasceu no Rio de Janeiro em maio de 1938, mas ainda na infância Rayol se mudou com a família para Natal, no Rio Grande do Norte. Lá, ele atuou como ator e cantor nas rádios Araripe e Poti. Ao voltar ao Rio de Janeiro, ele foi contratado pela rádio Tupi e gravou seus primeiros álbuns.

Ele se destacou pelo barítono e sua atuação em diversas atrações e programas da televisão brasileira. Entre as músicas mais conhecidas do artista estão "Tormento D'amore", "Mia Gioconda", "Quero lhe dizer cantando" e "A praia".