Cantor sertanejo é morto a tiros dentro de casa

Maysa Polcri
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 16:16
O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi assassinado dentro da casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande (MS), na manhã de sábado (30). O crime aconteceu por volta das 6h30, quando dois homens armados, que fingiram ser policiais, invadiram a residência. O cantor havia se mudado para o local há cerca de um mês.
Yuri Ramirez possuía passagens por tráfico de drogas e estupro, e havia deixado a prisão há menos de um mês. Ele estava em prisão domiciliar e utilizava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil encontrou cerca de 12 cápsulas de pistola no local, de acordo com informações da CNN.
Cantor Yuri Ramirez foi executado dentro de casa
A polícia investiga se a casa do cantor possui ligação com o tráfico de drogas. Um inquérito foi apurado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul para apurar o crime e identificar os executores. Até então, nenhum suspeito foi localizado.
Yuri Ramirez nasceu em Campo Grande (MS) e iniciou a carreira musical na adolescência. Em 2020, formou sua primeira dupla sertaneja. Três anos depois, seguiu em carreira solo e lançou o single “Boca Errada” e a música "Novo Engano", no ano passado.
A carreira na música era acompanhada por investigações criminais. Em 2018, Ramirez foi preso em Goiânia por uso de documento falso. Segundo a Polícia Civil de Goiás, ele era integrante de uma facção criminosa e foi considerado um dos principais traficantes de drogas e armas de uma região da cidade. Ele também já havia sido detido anteriormente pela Polícia Federal com 20 quilos de droga, sendo condenado pela Justiça do Mato Grosso do Sul.