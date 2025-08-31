CRIME

Cantor sertanejo é morto a tiros dentro de casa

Yuri Ramirez, de 47 anos, foi morto em Campo Grande (MS)

Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 16:16

Cantor estava em prisão domiciliar Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi assassinado dentro da casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande (MS), na manhã de sábado (30). O crime aconteceu por volta das 6h30, quando dois homens armados, que fingiram ser policiais, invadiram a residência. O cantor havia se mudado para o local há cerca de um mês.

Yuri Ramirez possuía passagens por tráfico de drogas e estupro, e havia deixado a prisão há menos de um mês. Ele estava em prisão domiciliar e utilizava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil encontrou cerca de 12 cápsulas de pistola no local, de acordo com informações da CNN.

A polícia investiga se a casa do cantor possui ligação com o tráfico de drogas. Um inquérito foi apurado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul para apurar o crime e identificar os executores. Até então, nenhum suspeito foi localizado.

Yuri Ramirez nasceu em Campo Grande (MS) e iniciou a carreira musical na adolescência. Em 2020, formou sua primeira dupla sertaneja. Três anos depois, seguiu em carreira solo e lançou o single “Boca Errada” e a música "Novo Engano", no ano passado.