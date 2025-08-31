Acesse sua conta
Clínica onde incêndio matou 5 pessoas foi interditada há mais de 1 ano

O local foi interditado em julho de 2024 e não poderia estar funcionando desde então

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 19:30

Incêndio no Instituto Terapêutico Liberte-se
Incêndio no Instituto Terapêutico Liberte-se Crédito: Reprodução/CBMDF

O Instituto Terapêutico Liberte-se, onde um incêndio matou cinco pessoas e deixou 11 com sintomas de intoxicação por fumaça, foi interditado pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) em 12 de julho do ano passado.

Na data, foi constatado que o local funcionava sem licença. Ao continuar aberta após a interdição, mesmo em caso de troca de endereço, a clínica descumpriu a determinação da pasta. O instituto só poderia retomar as atividades após obter a autorização.

Confira a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

