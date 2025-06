PRESO PELA SEGUNDA VEZ

Cantor sertanejo é preso após seduzir diversas mulheres e faturar quase R$ 1 milhão com golpes

Wagner Luno já tem registrado contra ele 40 ocorrências de estelionato amoroso

Larissa Almeida

Publicado em 27 de junho de 2025 às 10:54

Wagner Luno Crédito: Reprodução

Um cantor sertanejo foi preso pela segunda vez, na última quinta-feira (26), após ser acusado de seduzir mulheres para aplicar golpes financeiros. Segundo a investigação, 40 ocorrências foram registradas contra ele, que já havia faturado quase R$ 1 milhão com a prática conhecida como estelionato amoroso e sido preso por isso em 2023, após prejudicar 26 mulheres. >

O suspeito, identificado como Wagner Oliveira, 43 anos, usava o nome artístico de Wagner Luno. Ele foi preso durante uma operação de policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia, no Distrito Federal, em cumprimento ao mandado expedido pela Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). >

De acordo com polícia, mesmo com a carreira de cantor, ele costumava se identificar para as vítimas como empresário do ramo de eletrônicos que realizava venda de celulares. Como desculpa para extorquir dinheiro das mulheres que seduzia, alegava precisar pagar uma taxa para Receita Federal liberar mercadorias apreendidas. >

A delegada-chefe da delegacia responsável pelo caso, Bruna Eiras, disse que o cantor tinha como alvo mulheres estabilizadas financeiramente e com fragilidade emocional, através de aplicativos de relacionamento e pelas redes sociais. O golpe era aplicado após ele iniciar um relacionamento com elas. >

Depois de receber o dinheiro, Wagner continuava o relacionamento e realizava novos pedidos, incluindo empréstimos em dinheiro e financiamentos de veículos em nome da vítima. Somente quando já havia conseguido todas as vantagens possíveis, ele mudava o comportamento com as vítimas ao ser cobrado e colocava fim na relação. >