Carlinhos Brown é nomeado embaixador do turismo brasileiro

O cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista, artista visual e ativista social Antônio Carlos Santos de Freitas, ou simplesmente Carlinhos Brown, é o novo Embaixador do Turismo Brasileiro. Brown aceitou o convite da Embratur e representará nosso país em ações de divulgação do Brasil no exterior. A divulgação do nome foi realizada pelas redes sociais da Agência nesta segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra. A cerimônia de entrega do diploma de Embaixador do Turismo Brasileiro será realizada na próxima sexta-feira (24), em Salvador (BA), às 16h, na Expo Carnaval.

levam o nome do Brasil para o mundo há quase quatro décadas, com especial projeção em países como Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha. Em setembro desse ano, o Cacique do Candeal arrastou mais de 60 mil pessoas pelas ruas de Paris, na França, durante a Lavagem da Madaleine. No ano passado, levou para as ruas de Londres, no Carnaval de Notting Hill, na Inglaterra, um bloco com tecnologias sustentáveis nunca antes aplicadas a um trio elétrico.