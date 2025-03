CASO INGRID VITÓRIA

Carona com vizinho, sequestro na Bahia e morte: o que se sabe sobre morte de menina de 13 anos

Garota voltava com a mãe e o irmão para Pernambuco após visita ao pai na Bahia

Carol Neves

Publicado em 30 de março de 2025 às 13:27

Ingrid Vitória foi achada morta dias após sequestro Crédito: Reprodução

A morte trágica de uma adolescente que chocou moradores da Bahia e de Pernambuco se iniciou na última terça-feira (25), quando Ingrid Vitória, de apenas 13 anos, foi sequestrada enquanto voltava da cidade baiana de Curaçá com a mãe e o irmão de quatro anos. Eles pegavam carona com Jocelmo Caldas da Silva, 36 anos, vizinho do pai da adolescente e conhecido por frequentemente transportar a família. O que parecia mais uma viagem rotineira transformou-se em pesadelo quando, próximo ao distrito de Caraíbas, Jocelmo agrediu e amarrou a mãe, colocando Ingrid à força no porta-malas do carro. >

A mãe conseguiu escapar com o filho - não há detalhes sobre a fuga. Após cinco dias de intensas buscas que mobilizaram policiais de Pernambuco e da Bahia - incluindo um acidente com helicóptero das equipes de resgate na sexta-feira (28) - o corpo da adolescente foi encontrado no sábado (29) em uma área de mata fechada na Fazenda Jequi, distrito de Caraíbas. A perícia preliminar identificou ferimentos na cabeça e encontrou uma pedra próxima ao corpo, sugerindo que Ingrid possa ter sido morta a pedradas cerca de 24 horas antes de ser encontrada. >

Quase simultaneamente à descoberta do corpo, por volta do meio-dia de sábado, Jocelmo foi localizado às margens do Rio São Francisco. Armado, ele reagiu à abordagem policial e foi baleado, vindo a falecer após ser levado ao hospital de Santa Maria da Boa Vista. A rápida sucessão desses eventos deixou muitas perguntas sem resposta, já que o principal suspeito não pôde ser interrogado. >

A polícia trabalha com a hipótese de que o sequestro foi planejado, mas ainda não determinou a motivação exata do crime. Investigadores também buscam esclarecer se Jocelmo agiu sozinho ou contou com cúmplices. Enquanto isso, os corpos de Ingrid e do suspeito foram encaminhados ao IML de Petrolina para exames mais detalhados, que vão detalhar a causa da morte e se houve algum tipo de violência sexual. >

Helicóptero caiudurante buscas Crédito: Reprodução

A família, que havia se mudado recentemente da Bahia para Floresta (PE), prepara-se agora para velar Ingrid em Caraíbas e enterrá-la em Floresta. O caso expõe a vulnerabilidade de comunidades rurais e levanta questões sobre os riscos de confiança em conhecidos, já que, segundo relatos de parentes, Jocelmo era visto como inofensivo antes do crime. "Ela tinha costume de andar com ele. Já foram para Lagoa Grande, saíam diversas vezes", contou uma prima da mãe da vítima, ainda perplexa com a violência do ato, ao G1.>

Autoridades lamentaram a morte. O prefeito de Santa Maria da Boa Vista, George Duarte (PP) , divulgou nota afirmando que o casoi uma "imensa crueldade". "Uma jovem muito amada e que estava iniciando a sua trajetória de vida. Diante deste triste acontecimento, estamos decretando três dias de luto oficial no município. Neste momento de dor, peço a Deus que console todos os familiares e toda a população boavistana. Que Ingrid descanse em paz!", diz o texto. >