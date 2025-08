MISTÉRIO

Brasileiro morre após cair de terceiro andar de hotel em Ibiza

Lucca Cambraia tinha 26 anos e era morador de Barra do Piraí (RJ)

Um brasileiro morreu após cair da sacada de um prédio em Ibiza, na Espanha, no domingo (3). A vítima foi identificada como Lucca Cambraia Braga Ferreira, de 26 anos, que estava de férias na ilha mediterrânea. As circunstâncias da queda ainda são apuradas pelas autoridades locais.>

Lucca era morador de Barra do Piraí, na região sul do Rio de Janeiro. O avô da vítima, Luiz Antônio Ferreira, disse ao G1, que o neto caiu de uma altura equivalente ao terceiro ou quarto andar do hotel em que ele estava hospedado. Lucca sofreu ferimentos na cabeça e morreu no local.>