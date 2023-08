Família consegue arrecadar valor para pagar translado de baiano que morreu na Europa

Depois de dias de incertezas e aflição, a família do gastrólogo baiano Filiphe Soares Braga está mais próxima de conseguir se despedir do jovem, que morreu aos 29 anos, em Malta, na Europa. Os parentes de Filiphe conseguiram arrecadar o valor necessário, cerca de R$58 mil, para trazer o corpo dele de volta ao Brasil através de uma vaquinha online.



A informação foi confirmada por Ana Elizabeth Ávila, prima de Filiphe. “Nós ficamos muito felizes e ansiosos, pois a princípio para muitas pessoas seria um sonho inalcançável, mas nossa família nunca desistiu”, diz. A previsão é que o corpo chegue ao país no dia 15 de setembro e seja sepultado em Salvador, cidade onde ele nasceu.