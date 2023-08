Baiano morre na Europa e família faz vaquinha para trazer corpo ao Brasil

O gastrólogo baiano Filiphe Soares Braga, de 29 anos, teve morte cerebral após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Malta, país europeu localizado na região central do Mediterrâneo. No dia 16 de agosto, ele foi encontrado desacordado em casa por um amigo, que prestava asilo a ele durante o período da viagem.



Contudo, de acordo com a prima do jovem, Elizabeth Ávila, o socorro foi tardio, uma vez que a morte cerebral teria sido motivada pelo tempo que Filiphe ficou desmaiado até ser encontrado e levado ao hospital. No dia 18 de agosto, a morte cerebral foi confirmada pela equipe médica do hospital maltês, mas a família só foi notificada da morte cinco dias depois. Agora, além do luto, os parentes do gastrólogo vivem a angústia da incerteza acerca do translado do seu corpo para o Brasil.