ANGÚSTIA

Brasileira que caiu em penhasco na Indonésia estava viva horas antes do resgate, aponta médico legista

Segundo a autópsia, a jovem morreu na quarta-feira (25), entre 1h e 13h do horário local, mesmo dia em que seu corpo foi retirado da montanha

A turista brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu em um penhasco de um vulcão na Indonésia , teria morrido na quarta-feira (25), segundo apontou o médico legista que fez a autópsia do corpo da jovem. As informações são da BBC News Indonésia. >

"De acordo com meus cálculos, a vítima morreu na quarta-feira, 25 de junho, entre 1h e 13h [entre 14h de terça-feira (24) e 2h de quarta, pelo horário de Brasília]", falou o médico legista Ida Bagus Alit, em entrevista à BBC. >

Juliana caiu no sábado (21), por volta das 6h30 da manhã, na trilha de Cemara Nunggal, uma das passagens mais desafiadoras da rota até o cume do Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia. O local da queda é conhecido pela instabilidade do terreno, forte inclinação e variações climáticas repentinas.>