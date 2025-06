PENA DE MORTE

Japão executa ‘assassino do Twitter’ condenado por matar e esquartejar 9 pessoas

Homem havia sido condenado em 2020

Entre 2017 e 2018, Shiraishi usava o Twitter para abordar pessoas com tendências suicidas, oferecendo ajuda para morrer. As vítimas tinham entre 15 e 26 anos. Segundo as investigações, todas foram levadas até a residência do criminoso, nos arredores de Tóquio, onde foram estranguladas e tiveram os corpos esquartejados. Restos mortais foram encontrados em caixas e geladeiras, camuflados com areia de gato. >