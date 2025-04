DINHEIRO DO RESGATE

Casal é preso depois de esconder filho em porta-malas de carro pra forjar sequestro

Falso sequestro só foi desvendado depois de quase 12 horas de buscas

Um casal foi preso, em Jardinópolis, no estado de São Paulo, depois de esconder o filho de 6 anos no porta-malas de um carro e ter procurado a Polícia Civil para registrar o desaparecimento. Mãe da criança, Maiara Maria dos Santos havia informado à polícia que pegou o filho na escola, deixou-o em casa, no bairro Cidade Nova, por volta das 11h, e foi até uma padaria perto. Quando voltou, o garoto já não estava mais na residência. Ainda de acordo o boletim de ocorrência, um homem teria entrado em contato por WhatsApp com a tia do menino e perguntou "quanto ele valia". O falso sequestro só foi desvendado nessa sexta-feira (11), após quase 12 horas de buscas, e acabou com a prisão em flagrante dos pais do menino, Fabrício Bonetti e Maiara Maria dos Santos. As informações são da EPTV.>