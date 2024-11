CRIME

Caso Marielle: STF tem maioria para manter prisão de Domingos Brazão, suspeito de ser mandante

O julgamento em sessão virtual começou na última sexta-feira, 8, e tem previsão de terminar na próxima segunda, 18

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão preventiva do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL), que resultou também na morte do motorista Anderson Gomes, ambos executados em março de 2018.