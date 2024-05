CANOAS

Cavalo símbolo das enchentes no Sul é resgatado de telhado

Os bombeiros comemoraram o resultado bem-sucedido da operação de retirada do animal

Publicado em 9 de maio de 2024 às 11:29

Cavalo símbolo das enchentes no Sul é resgatado de telhado Crédito: Reprodução

O cavalo que foi parar em cima do telhado de uma casa na região de Canoas, no Rio Grande do Sul, após as enchentes climáticas que atingem o estado, foi resgatado na manhã desta quinta-feira (9).

Uma operação do Corpo de Bombeiros foi montada para retirar o animal do lugar. Agentes em dois botes salva-vidas se aproximaram do animal, que estava isolado há pelo menos quatro dias, sem beber água e se alimentar.

O animal foi cercado e colocado deitado dentro de um bote. Os bombeiros comemoraram o resultado bem-sucedido da operação de retirada do animal.

O isolamento do cavalo comoveu diversas pessoas e se tornou uma das imagens mais simbólicas da catástrofe climática no Sul. O animal recebeu o nome de Caramelo por usuários no Twitter.

A primeira-dama Janja da Silva informou que o general Hertz Pires do Nascimento, comandante das operações do Exército Brasileiro, mobilizou equipes para localizar e resgatar o cavalo.