REABILITAÇÃO

Cearense atingido por aparelho em academia volta a mexer dedos dos pés

Régis foi atingido por um aparelho de musculação em agosto do ano passado e ficou sem andar após o acidente

Jornal O Povo

Publicado em 21 de maio de 2024 às 18:05

Regilânio da Silva Inácio Crédito: Reprodução/ Instagram

O cearense Regilânio da Silva Inácio, 43, voltou a mexer os dedos dos pés e a ter sensibilidade nas pernas nove meses após ser atingido por um aparelho de academia, que lesionou sua coluna. Em entrevista ao O POVO, nesta terça-feira (21), o ex-motorista por aplicativo disse que está tendo uma “evolução muito avançada”.

O acidente aconteceu no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, em agosto do ano passado. Na recuperação, Régis conta que faz sessões de fisioterapia todos os dias e que o foco é voltar a andar. “Desde o começo, o meu foco e meu objetivo é só voltar andar, e cada dia que passa venho evoluindo meu caso e minha esperança só aumenta”, conta.

Ainda segundo o cearense, nas últimas semanas ele voltou a sentir a sensibilidade das pernas e, mais recentemente, a mexer os dedos dos pés. “Estou com nove meses de lesão e hoje já consigo mexer os dedos dos pés. Não bem visível, mas dá para perceber. Senti voltar a sensibilidade das minhas pernas e comecei a sentir tanto as coisas frias como as quentes quando tocam nas minhas pernas, isso é outra evolução”, relata.

Para ele, a evolução está relacionada ao apoio da família e às sessões diárias de fisioterapia. Atualmente, o cearense realiza sessões de segunda a sexta-feira com objetivo de movimentar as pernas todos os dias. Durante a semana, tem sessões com fisioterapeutas e aos fins de semana com os familiares em casa. “Logo logo eu vou está ficando de pé”, espera.

As primeiras evoluções de Régis aconteceram em novembro passado, quando o cearense engatinhou pela primeira vez após durante uma sessão de fisioterapia. No mês seguinte, ele começou a dar os primeiros passos. Todos os registros foram publicados nas redes sociais do cearense.

Relembre o acidente

Em agosto do ano passado, o ex-motorista por aplicativo perdeu os movimentos das pernas em decorrência de um acidente em uma academia em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, quando um aparelho de musculação de cerca de 150 kg desabou sobre os ombros do aluno.

Na ocasião, câmeras de segurança do local chegaram a registrar o momento em que a máquina de agachamento despencou sobre o homem, que estava sentado na base do aparelho. Na época, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, na cidade de Barbalha, também na região do Cariri.