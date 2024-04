REABILITAÇÃO

Aluno atingido por aparelho de academia volta a ficar em pé após oito meses

O cearense que foi atingido por um aparelho de academia voltou a ficar em pé e a ter sensibilidade nas pernas após oito meses do acidente que causou uma lesão grave na coluna. Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, precisou da ajuda de um andador. As informações são do g1.