Aluno atingido por aparelho não vai processar academia e fabricante do equipamento

Regilânio não vai processar academia. Crédito: TV Globo

A esperança ainda vive dentro de Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, motorista de aplicativo que perdeu os movimentos das pernas após ser atingido por uma máquina de uma academia em Juazeiro do Norte. Ele ainda tem fé que vai poder andar novamente depois de lesionar a coluna.



Paraplégico, o rapaz tem confiança que vai poder se recuperar, mesmo com toda lentidão da fisioterapia. Em conversa ao G1, o motorista comentou não pretende processar a academia, nem o fabricante do aparelho. Segundo Regilânio, a culpa pelo acidente, na verdade, foi totalmente dele.

“Não tem como explicar o que causou o acidente porque eu já treinei naquela máquina, que é nova, algumas vezes. Eu fiz a sessão de costume nela, e travei. No vídeo, mostra bem direitinho que eu travei ela. Aí desci, fui aumentar a quantidade de peso e me sentei para descansar. Não achei falha deles. Nesse sentido de sentar lá, eu me culpo. Eu sabia que o peso estava ali e tinha a possibilidade daquela máquina, como qualquer outra, despencar", disse.

No entanto, mesmo não culpando a academia pelo acidente, Regilânio entende que o estabelecimento deveria deixar um alerta para que os alunos não descansem sentados nas máquinas, e sim, que ocorra uma orientação por parte dos instrutores.