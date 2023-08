Homem atingido por aparelho em academia senta pela primeira vez

O motorista de aplicativo Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, surpreendeu a todos ao aparecer em um vídeo sentando na cama depois de fazer uma cirurgia. Ele foi atingido por um aparelho de musculação com mais de 150 kg na última sexta-feira (4).



Internado no Hospital Santo Antônio, no Ceará, a vítima do acidente tem menos de 1% de chance de voltar a andar. Mas conseguiu, com muito esforço, sentar na cama da unidade de saúde.