Celular Seguro: quase três mil aparelhos furtados ou roubados já foram bloqueados pelo programa

Desde quarta-feira (20), o programa Celular Seguro bloqueou cerca de 2.858 aparelhos que foram furtados ou roubados no todo o Brasil, totalizando em média de 700 a 800 celulares por dia. Em um balançando do Ministério da Justiça feio à CBN, o programa contabiliza mais de 540 mil CPFs e cerca de 400 mil linhas de celulares registrados.



Para funcionar, as indicações de modelo e marca do celular devem ser cadastradas através do aplicativo ou site do Celular Seguro. Caso ocorra um roubo ou furto, o Ministério de Justiça é acionado para ocorrer o apagamento de contas logadas no telefone, para evitar maiores perdas. A limpeza no celular deve acontecer em cerca de 10 minutos após acionamento do "botão de segurança".