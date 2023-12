Em 24 horas, 'Celular Seguro' recebe mais de 275 mil cadastros

Crédito: Tania Rego/Agência Brasil

O projeto Celular Seguro chegou a 276.177 cadastros de usuários em 24 horas. O aplicativo e o site, lançados nesta terça-feira (19), permitem bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos cliques. O acesso é feito por meio do gov.br.

Até as 15h30 desta quarta-feira (20), 182.645 celulares foram registrados via site ou aplicativo, que já está disponível na Play Store (Android) e na App Store (iOS), e incluídas 169.843 pessoas de confiança. A ferramenta já recebeu 1.213 alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos.

“Os primeiros números mostram que o cidadão vê no Projeto Celular Seguro uma iniciativa que faz diferença em seu dia a dia, que oferece maior segurança. Hoje, a vida de toda a sociedade está muito ligada ao telefone celular, que traz acesso a bancos e a outras facilidades. Combater esses crimes é a nossa prioridade, agindo nos problemas reais e concretos do cotidiano das pessoas", relata o Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Cappelli.

Usuários de aparelhos que utilizam o sistema operacional Android, da Google, efetuaram mais de 100 mil downloads do aplicativo até às 8h desta quarta-feira (20). O aplicativo também está disponível para iPhone (sistema iOS), mas a plataforma ainda não informou quantas vezes o app foi baixado.

Bloqueio do celular

Com a iniciativa, as vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis poderão bloquear o aparelho e aplicativos digitais em apenas um clique. As empresas que já aderiram e as medidas que elas adotarão estão descritas nos termos de uso. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF para que o bloqueio seja efetivado.

Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas da sua confiança, que poderão efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado.

Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site celularseguro.mj.gov.br por um computador.

O tratamento dos dados dos usuários cadastrados será realizado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não podendo ser utilizado para outro fim que não o admitido nos Termos de Uso.

Não há a opção de bloqueio temporário. Caso o aparelho seja recuperado, o usuário terá que entrar em contato com a operadora de telefonia e com os demais parceiros do Projeto Celular Seguro, como bancos e aplicativos, para reativar seus acessos.

Bancos

Após o registro de perda, roubo ou extravio do celular, os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto farão o bloqueio das contas. O procedimento e o tempo de bloqueio de cada empresa estão disponíveis nos Termos de Uso do site e do aplicativo. O bloqueio dos aparelhos celulares seguirá a mesma regra. Até fevereiro, as empresas de telefonia também passarão a efetuar o corte das linhas.

Estatísticas desde o lançamento

276.177 cadastros (CPFs - login no Gov.Br)

182.645 telefones cadastrados (Telefones dos CPFs - 1 ou mais)

169.843 Pessoas de confiança cadastradas

1.213 alertas (Bloqueios)

Mais de 100 mil downloads na Play Store (Androide). A App Store (iOS) ainda não divulgou a quantidade de downloads

Estatísticas

Quase 9.000 acessos por hora a plataforma

Mais de 5.000 cadastros de telefones por hora

668 bloqueios realizados

2.500 pessoas de confiança cadastradas por hora

Empresas que já aderiram ao Celular Seguro

Bancos e instituições financeiras

Bloqueio dos aplicativos de acesso às contas a partir de agora

Febraban - Federação Brasileira de Bancos

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Bradesco

Santander

Itaú

Banco Inter

Sicoob

XP Investimentos

Banco Safra

Banco Pan

BTG Pactual

Sicredi

Telefonia

Bloqueio dos aparelhos celulares (IMEIs) a partir de agora. Bloqueio das linhas telefônicas entrará em vigor até fevereiro

Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações

ABR

Conexis Brasil Digital

Claro

Vivo

Tim

Algar

Ligga

Demais parceiros

Google

99 Táxi

Ifood

Zetta

Uber

Abinee - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica