ENTENDA

Cerveja é como pão líquido? Nutricionista explica equivalência calórica

Especialista desmistifica crenças alimentares e revela como bebidas alcoólicas e outros alimentos realmente impactam a dieta

Quatro latinhas de cerveja em um churrasco equivalem a consumir quatro pães franceses - e isso sem contar os petiscos que normalmente acompanham a bebida. A comparação, feita pela nutricionista Danielle Fontes, mostra como o álcool pode sabotar dietas sem que muitas pessoas percebam. "A cerveja é uma combinação perigosa para quem quer controlar o peso", explicou a especialista em participação no programa "Bem-Estar".>

O problema vai além das calorias do álcool. A bebida soma o teor alcoólico com carboidratos, criando um excesso de energia que o corpo converte em gordura, especialmente na região abdominal. Mas a nutricionista vai além e desfaz outros mitos comuns sobre alimentação. >

Sobre o hábito de beber água durante as refeições, Fontes é categórica: "A questão da água na refeição não tem a ver com ganho de peso". O líquido pode interferir na digestão ao diluir enzimas, mas não causa aumento de peso. Outra crença derrubada é a de que carboidratos à noite seriam prejudiciais. "Não tem problema comer arroz e feijão à noite", garante a especialista, lembrando que o que importa é o balanço energético total do dia. >