MPB

Chico Buarque faz cirurgia neurológica para aliviar pressão no crânio

Procedimento foi curto e cantor passa bem

O cantor Chico Buarque , de 80 anos, passou por uma cirurgia neurológica na manhã desta terça-feira (3) no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A intervenção cirúrgica foi feita pelo médico Paulo Niemeyer para aliviar uma pressão intracraniana. >

O procedimento, que já estava programado, durou menos de uma hora. O artista foi internado por conta da idade, mas passa bem. Ele terá alta em breve. As informações foram confirmadas por sua assessoria de imprensa.>

Em aparição rara nos palcos, Chico cantou com Gilberto Gil em um show na Marina da Glória, no RJ, no último domingo (1º). Os artistas cantaram “Cálice”, canção de resistência contra a ditadura composta pelos dois.>