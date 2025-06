DF

Polícia monta esquema de guerra para levar Marcola a hospital

Marcola já precisou sair da Penitenciária Federal de Brasília em outras oportunidades após ser diagnosticado com gastrite enantematosa

Policiais penitenciários federais, em conjunto com a Polícia Militar do DF, montaram um esquema de guerra para levar Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), para fazer exames no Hospital de Base de Brasília, na manhã desta quinta-feira (5/6). O ambulatório da unidade foi fechado, e o subsolo ficou restrito aos policiais e profissionais responsáveis pelo procedimento. A coluna apurou que o líder do PCC foi fazer ressonância.>