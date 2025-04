SAÚDE BUCAL

Cinco dúvidas sobre as cáries e como tratá-las

Pesquisa revela que 41,5% da população brasileira apresenta cárie

Pode não aparecer escancarada no sorriso, mas não significa que seus dentes estão livres delas. Sim, as cáries ainda estão entre os problemas bucais mais comuns no Brasil e afeta pessoas de todas as idades. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2,5 bilhões de pessoas têm cárie dentária, o que faz dela uma das doenças mais comuns do mundo. De acordo com a última edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, divulgada em 2024 pelo Ministério da Saúde, mais de 55% da população brasileira apresenta algum grau de cárie dentária, o que evidencia a necessidade de mais informação e cuidado com a saúde oral. >