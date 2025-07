ACIDENTE GRAVE

Cinco pessoas morrem após carro bater em ônibus que voltava da Bahia

Colisão aconteceu em Minas Gerais, na noite de segunda (28)

Já os passageiros do coletivo eram romeiros que retornavam de uma peregrinação a Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco, na Bahia. Ao todo, 32 pessoas estavam no veículo e três foram socorridas com ferimentos. São elas: uma idosa, de 71 anos, que sofreu traumatismo cranioencefálico, uma outra idosa, de 71 anos, com trauma no joelho direito, e um dos motoristas, de 25 anos, com suspeita de fratura na mão. >