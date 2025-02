EMPREGO

CNU: resultados individuais já podem ser consultados

Os candidatos também receberam, por meio da plataforma Gov.br, mensagens personalizadas com seus resultados



Carol Neves

Agência Brasil

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 10:28

Aulão preparatório para o CNU Crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Cesgranrio divulgaram nesta terça-feira (4) os resultados individuais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2024. Os candidatos podem consultar suas classificações em 173 listas, que estão disponíveis na área do candidato no site da Cesgranrio. Para o Bloco 8 (nível médio), a lista de resultados já é definitiva, enquanto para os blocos de nível superior (1 a 7), foram publicadas listas provisórias e convocação para cursos de formação.>

Os candidatos também receberam, por meio da plataforma Gov.br, mensagens personalizadas com seus resultados. Além disso, e-mails e mensagens via WhatsApp foram enviados com as classificações individuais e informações sobre a convocação para cursos de formação.>

Editais e próximos passos>

À tarde, uma edição extra do Diário Oficial da União publicará oito editais com os resultados finais do Bloco 8 e as listas de convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7. Em 28 de fevereiro, será divulgada a lista definitiva de candidatos aprovados que não necessitam de cursos de formação, assim como a lista final de convocados para matrícula nos cursos.>

Controvérsias e fiscalização>

A divulgação dos resultados ocorre apesar de recomendações do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU), que questionaram o cumprimento de regras sobre cotas raciais e possíveis falhas na etapa de heteroidentificação do concurso.>

Sobre o concurso>