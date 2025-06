LÍDER DO CV

Com chance de liberdade, Marcinho VP muda postura na prisão

Preso desde 1996, o líder do CV e pai do rapper Oruam tem se mostrado esperançoso com a possibilidade de ser solto em 2026

Metrópoles

Publicado em 19 de junho de 2025 às 08:27

Marcinho VP Crédito: Reprodução/Record

A coluna apurou, por meio de fontes do sistema prisional, que Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV), tem tido comportamento exemplar no Presídio Federal do Estado de Mato Grosso do Sul (MS).>