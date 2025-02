ALIMENTAÇÃO

Comida congelada pode perder nutrientes? Entenda

Textura e o sabor de alguns alimentos também podem ser alterados pelo congelamento

Congelar alimentos pode ser uma solução prática para quem quer ganhar tempo na rotina, mas é importante entender como esse processo pode impactar os nutrientes dos alimentos. De acordo com a nutricionista Andrea Ferrara, da Clínica Bottura, o congelamento afeta principalmente alimentos ricos em vitaminas sensíveis à temperatura, como a vitamina C e as do complexo B. "Frutas cítricas, brócolis, espinafre, pimentão e vegetais como alface e rúcula, por exemplo, são os mais impactados", explica Andrea, falando ao portal Metrópoles.>