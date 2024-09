VAI VOLTAR?

Comitê do governo recomenda volta do horário de verão, mas decisão será de Lula

Na Bahia, particularmente, último ano com adesão ao horário foi 2011

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 16:49

Horário de verão Crédito: Agência Brasil

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) do governo federal recomendou nesta quinta-feira (19) o retorno do horário de verão em 2024. A proposta ainda será discutida com outros setores e a decisão final será do presidente Lula (PT).

O horário de verão pode entrar em vigor no prazo de 30 a 60 dias depois da confirmação, segundo o G1. Setores do governo defendem a volta da estratégia como uma maneira de alterar pico de consumo para um horário com mais geração solar, reduzindo a necessidade de acionar usinas termelétricas.

A ideia foi uma das sugestões do plano de contingência apresentado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em reunião do CMSE que aconteceu hoje. No início do mês, o ministro Alexandre Silveira pediu a criação desse plano. "O plano deve conter, entre outras, propostas de medidas concretas, para cada ano, a serem adotadas pelas instituições que compõem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico", diz o ofício do ministro.