MAIS DE 2 MIL VAGAS

Concurso da PF: veja o que se sabe sobre a distribuição das vagas

Ingresso dos novos servidores ocorrerá ao longo de 2025 e 2026

O governo federal declarou nesta quarta-feira (29) que será realizado um novo concurso público para a Polícia Federal (PF), com a oferta de duas mil vagas. O anúncio foi feito após uma reunião de ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Veja o que se sabe sobre a oportunidade:>