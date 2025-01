OPORTUNIDADE

Governo anuncia concurso público para a Polícia Federal com 2 mil vagas

Edital do processo seletivo será publicado em fevereiro

O governo federal declarou nesta quarta-feira (29) que será realizado um novo concurso público para a Polícia Federal (PF), com a oferta de mil vagas em 2025 e mais mil no próximo ano. O anúncio foi feito após uma reunião de ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.>

A ministra Esther Dweck, da Gestão no Serviço Público, informou que as fases do concurso serão detalhadas na portaria que autorizará a publicação do edital, prevista para o mês de fevereiro. De acordo com ela, apesar da autorização concedida neste momento, a nomeação dos aprovados deverá ocorrer apenas no final do ano. A organização do certame ficará sob a responsabilidade da Polícia Federal. >