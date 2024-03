ENEM DOS CONCURSOS

Concurso Nacional Unificado tem quase 10 mil indígenas inscritos

Dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - divulgados nesta segunda-feira (4), em Brasília - indicam que 9.339 indígenas vão disputar uma vaga no quadro da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Ao todo, 6.641 candidatos concorrem a vagas de nível médio e 2.698 a cargos de nível superior. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades.