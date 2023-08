Condenado pela morte de Mércia Nakashima, Mizael Bispo é solto

Ex-policial e condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima, o detendo Mizael Bispo foi solto nesta terça-feira (22) após a Justiça conceder progressão para regime aberto.



Ele cumpria pena há 12 anos em Tremembé, no interior de São Paulo. A progressão, segundo o G1, foi dada pela juíza Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté.



Antes de ser liberado para regime aberto, Mizael fez um exame psicológico para identificar traços da personalidade. O laudo foi incluído no processo que a defesa do detento solicitava a progressão da pena.