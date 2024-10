SÃO PAULO

Condomínio de luxo é condenado a indenizar homem negro confundido com entregador

Ele era convidado de uma festa que ocorria no salão do condomínio

O condomínio de luxo Quinta do Golfe Jardins, localizado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais a um homem negro que foi confundido com um entregador. Como a decisão foi tomada na primeira instância, o condomínio ainda pode recorrer.