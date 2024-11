NO RIO

Confira a íntegra do discurso de Lula na abertura do G20

Presidente conclamou os líderes globais a agirem contra a fome

Como anfitrião da Cúpula de líderes do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro a discursar na manhã desta segunda-feira (18), no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa do Brasil já conta com 81 membros, segundo balanço apresentado nesta manhã.