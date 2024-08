EMPREGO

Confira a relação candidato/vaga do ‘Enem dos Concursos’

O governo federal divulgou a concorrência das vagas do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. As provas foram aplicadas nesse domingo (18), em todo país. Cerca de 1 milhão de candidatos compareceram aos locais de provas. As vagas são divididas por blocos temáticos.

Pedro Assumpção Alves, membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU, explica que a relação candidato/vaga por cargo no CPNU não é um número absoluto como nos outros concursos e não deve ser utilizada sem considerar a lógica do Concurso Nacional em que os candidatos escolheram seus cargos prioritários, dentro de um bloco de cargos, na hora da inscrição. “No CPNU, o candidato se inscreve para várias vagas dentro do mesmo bloco, isso permite com que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de conseguir entrar na administração pública. A nota é uma referência. Por mais que você não passe no cargo da sua preferência, você segue com grandes chances de entrar no sistema público”, explica Assumpção Alves.