SAÚDE

Conheça 5 hábitos que prejudicam a voz no verão

Médica dá dicas para cuidar da saúde da sua voz nessa época do ano

O verão pode trazer mudanças nos hábitos que acabam sobrecarregando as pregas vocais, prejudicando a saúde da voz. O calor intenso, o uso constante de ar-condicionado e ventiladores, e até a maior exposição a eventos típicos da estação, como festas, viagens e shows, podem causar rouquidão, inflamação, fadiga vocal e até lesões mais graves. >

Erica Campos, otorrinolaringologista especializada em laringologia, alerta que o uso contínuo de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, comuns no verão, ressecam as vias respiratórias, prejudicando a qualidade vocal. Além disso, ela destaca que o consumo de bebidas geladas e ácidas, frequentemente consumidas para refrescar, pode irritar as pregas vocais, causando desconforto. A especialista compartilhou cinco hábitos que podem prejudicar a voz durante a estação quente:>