MENTE SÃ

Conheça o poder de seis suplementos para o bem-estar mental

Veja o potencial de alguns suplementos no humor, estresse e cognição e quando faz sentido usá-los

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:38

Crédito: Shutterstock

Cuidar do sono e da alimentação, praticar atividade física, ter os amigos por perto e fazer sessões de terapia são pilares que todas as pessoas poderiam ou deveriam cultivar para cuidar da saúde mental. Dentro desse contexto, os suplementos nutricionais também podem entrar como coadjuvantes — principalmente em casos de deficiência nutricional ou de objetivos específicos, como ajudar a modular o estresse ou apoiar o sono.

“Os suplementos não substituem psicoterapia nem a indicação de remédio, mas podem apoiar o bem-estar mental desde que se tenha uma recomendação individualizada em doses seguras para cada caso”, orienta o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife.

O especialista aponta seis suplementos que possuem boas evidências científicas, apoiadas em estudos: