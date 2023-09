Corda se rompe durante resgate e mulher morre no RS

Uma mulher morreu durante operação de resgate no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (05), de acordo com o governador Eduardo Leite (PSDB-RS). A corda que puxava a vítima para o helicóptero se rompeu, fazendo com que ela e o policial militar caíssem na água e fossem levados pela força da correnteza. O PM sobreviveu, mas com ferimentos graves.



"Um dos nossos socorristas, policial da nossa Brigada Militar, resgatava uma senhora sobre o rio Taquari e, perto de chegar à aeronave, o cabo se rompeu. Os dois caíram no rio. Esta senhora perdeu a vida. O policial conseguiu ser socorrido e encaminhado para o hospital, com ferimentos, mas sem risco de vida" disse Leite. "Infelizmente, em um destes esforços de resgate, aconteceu o incidente. Lamentamos profundamente", acrescentou.