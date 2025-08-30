Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de Luis Fernando Verissimo é velado em Porto Alegre

Enterro será restrito à família ainda neste sábado (30)

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:35

Luís Fernando Veríssimo
Luis Fernando Verissimo Crédito: Divulgação

Está sendo velado na tarde deste sábado (30) o corpo do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, que morreu durante a madrugada, aos 88 anos, no Hospital Moinhos de Vento, onde estava internado desde o dia 11 de agosto. Familiares, amigos e autoridades realizam a despedida aberta ao público no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre (RS), onde o velório irá até por volta das 17h.

O caixão está fechado e sobre ele há um buquê de rosas brancas. Próximo, a flâmula do Internacional, time para o qual o escritor e cronista torcia apaixonadamente. Em suas redes sociais, o Inter postou: "Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. O Sport Club Internacional deseja força para todos os familiares, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura nacional".

A nota ainda traz um trecho da crônica 'Não me acordem', do autor: "E fiquei pensando que, quando for a nossa vez de novo, teremos certamente a torcida mais dedicada, fiel, convicta e feliz do Brasil. Porque será a torcida dos que resistiram".

Presentes no velório estão a espoca Lúcia Verissimo e os filhos Fernanda, Mariana e Pedro. Luis Fernando Verissimo deixa ainda dois netos, além de uma legião de leitores e admiradores. Entre as autoridades, passaram pelo local o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o ex-governador Tarso Genro e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representando o presidente Lula.

O enterro está marcado para este sábado e será restrito à família. O local ainda não foi divulgado.

Mais recentes

Imagem - Moraes manda polícia monitorar área externa da casa de Bolsonaro

Moraes manda polícia monitorar área externa da casa de Bolsonaro
Imagem - Rio Grande do Sul decreta três dias de luto pela morte de Luis Fernando Verissimo

Rio Grande do Sul decreta três dias de luto pela morte de Luis Fernando Verissimo
Imagem - Adolescente é apreendido por ameaças a psicóloga que deu entrevista a Felca

Adolescente é apreendido por ameaças a psicóloga que deu entrevista a Felca

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua