DESPEDIDA

Corpo de Luis Fernando Verissimo é velado em Porto Alegre

Enterro será restrito à família ainda neste sábado (30)

Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:35

Luis Fernando Verissimo Crédito: Divulgação

Está sendo velado na tarde deste sábado (30) o corpo do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, que morreu durante a madrugada, aos 88 anos, no Hospital Moinhos de Vento, onde estava internado desde o dia 11 de agosto. Familiares, amigos e autoridades realizam a despedida aberta ao público no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre (RS), onde o velório irá até por volta das 17h.

O caixão está fechado e sobre ele há um buquê de rosas brancas. Próximo, a flâmula do Internacional, time para o qual o escritor e cronista torcia apaixonadamente. Em suas redes sociais, o Inter postou: "Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. O Sport Club Internacional deseja força para todos os familiares, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura nacional".

A nota ainda traz um trecho da crônica 'Não me acordem', do autor: "E fiquei pensando que, quando for a nossa vez de novo, teremos certamente a torcida mais dedicada, fiel, convicta e feliz do Brasil. Porque será a torcida dos que resistiram".

Presentes no velório estão a espoca Lúcia Verissimo e os filhos Fernanda, Mariana e Pedro. Luis Fernando Verissimo deixa ainda dois netos, além de uma legião de leitores e admiradores. Entre as autoridades, passaram pelo local o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o ex-governador Tarso Genro e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representando o presidente Lula.