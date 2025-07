E-COMMERCE

Correios lançam site de compras com 500 mil produtos à venda

Mais Correios aposta em logística própria, preços competitivos e novas formas de pagamento para disputar espaço

Os Correios lançaram nesta terça-feira (1º) o site "Mais Correios", uma nova plataforma de comércio eletrônico que já oferece mais de 500 mil produtos com entrega em todo o território nacional. A iniciativa busca ampliar o acesso de consumidores de diferentes regiões a uma variedade de itens, utilizando a infraestrutura logística da estatal. >

A plataforma reúne mais de 10 categorias principais, que incluem segmentos como eletrodomésticos, celulares, automóveis, informática, móveis, decoração e produtos para casa. Os clientes podem realizar compras com parcelamento em até 10 vezes sem juros e utilizar até dois cartões de crédito.>

O presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, classificou o lançamento como "uma virada de chave histórica", destacando a capacidade dos Correios de se reinventarem. “O Mais Correios demonstra o quanto estamos comprometidos com a inovação e com o e-commerce brasileiro, que agora conta com uma plataforma dotada de diferencial logístico e capilaridade única para expandir e crescer”, afirmou.>